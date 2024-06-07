Речь идет о 5 тысячах погибших и 15 тысячах раненых ежемесячно.

Правитель РФ Владимир Путин заявил, что оккупационная армия ежемесячно теряет в Украине 20 тысяч боевого солдатского состава. Эта цифра близка к количеству военнослужащих, которых в РФ мобилизуют на войну каждый месяц.

Как сообщает ISW, Путин предположил, что ежемесячно в Украине погибает около 5 тысяч российских солдат. Учитывая стандартное соотношение раненых к убитым как три к одному, то еще есть 15 тысяч раненых ежемесячно.

Хотя аналитики не могут точно подтвердить эти данные, это количество совпадает с нижней границей сообщений Украины о потерях захватчиков. Так, командующий Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк еще в начале мая заявлял, что российские войска ежемесячно теряют от 25 до 30 тысяч убитыми и ранеными.

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В середине января заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий утверждал, что Россия вербует около 30 тысяч человек в месяц. Эту же цифру озвучивал в апреле глава московского Центра анализа стратегий и технологий, член гражданского консультативного совета при Министерстве обороны РФ Руслан Пухов.

По словам экспертов ISW, российские официальные лица обеспокоены снижением темпов вербовки накануне запланированного наступления летом 2024 года. Кроме того, неизвестно, удалось ли Минобороны России продолжить указанные темпы мобилизации.

Как отметили аналитики, за последние несколько месяцев россияне создали более устойчивый аппарат генерации сил для текущих наступательных операций и начали активнее формировать резервы оперативного и стратегического уровня. В это время они использовали свою инициативу на всем фронте для диктовки темпа боевых действий, который бы вызывал потери на уровне вновь созданных сил.

"Это позволило российским войскам немедленно пополнять потери на фронте и поддерживать общий темп наступления в Украине. В то же время такие действия ввели ограничения относительно того, до какой степени российские войска могут интенсифицировать наступательные действия на каждом отдельно взятом направлении", - объясняют в Институте изучения войны.

Аналитики добавляют, что незначительное количество дополнительных вновь созданных сил, которые не сразу отправились как подкрепление, позволило оккупантам постепенно сформировать оперативные резервы. В начале мая генерал-лейтенант Павлюк сообщил, что захватчики планируют подготовить еще около 100 тысяч военных для участия в наступлениях в июне и июле этого года, а до конца 2024 года подготовить еще 300 тысяч.

"ISW продолжает оценивать, что, вероятно, плохо подготовленные и оснащенные российские резервы оперативного и стратегического уровня, вряд ли будут готовы действовать как силы проникновения первого эшелона или как эксплуатационные силы второго эшелона, способные провести широкомасштабные наступления в 2024 году, если украинские силы будут иметь средства для защиты", - подытожили эксперты.

Потери России в войне

Как сообщал Генштаб, Россия потеряла в Украине уже около 515 тысяч солдат.

В первый год войны в Украине более полумиллиона российских мужчин были признаны инвалидами, согласно официальным данным, что намекает на тяжелые последствия вторжения. Кремль скрывает количество погибших, но статистика социального обеспечения страны свидетельствует об огромном количестве раненых.

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