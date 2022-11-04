Двигатели, подшипники и станки, которые нужны Путину для производства оружия, шли в Россию из Словакии, пишут словацкие СМИ. Власти обещают незамедлительно провести проверку.

Несмотря на помощь Украине, Словакия уже после начала российского вторжения в Украину выступила снабженцем российской армии. Как сообщило издание Dennik N, страна выпустила большое количество частей, которые были использованы в производстве вооружения для российской армии.

Посе того, как в начале октября иранский беспилотник Mohajer-6 упал в море недалеко от украинского порта Одесса, неожиданным открытием украинских военных стало то, что БПЛА был оснащен первоклассным австрийским двигателем Rotax 912iS, который используется в небольших гражданских самолетах. Производитель Rotax сразу же опроверг информацию о поставках двигателей в Иран и начал расследование.

Вскоре высяснилось, что словацкие таможенные органы дали "зеленый свет" экспорту товара "Авиационный двигатель Rotax 912 для гражданских самолетов типа DY-K103" в Иран. Также стало известно, что список различных товаров, которые словацкие таможенники пропустили в Россию уже после начала войны в Украине, достигает нескольких тысяч позиций, и эти комплектующие могут быть использованы для производства тяжелого вооружения. Это подшипники, станки для производства деталей шин и даже целых двигателей.

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Расследование показало, что таможенники, видимо, не проверяли при подтверждении вывоза, могут ли товары также использоваться для производства военной техники - и, следовательно, являются ли они товарами двойного назначения - как гражданского, так и военного. Обычно такие товары нуждаются в одобрении министерств экономики и иностранных дел перед отправкой за границу, которые в таком случае не были получены.

Экспорт в Россию будет проверен

В настоящий момент Минфин Словакии возлагает вину за сомнительный экспорт в Россию на Министерство экономики, которое отвечает за выдачу экспортных лицензий. Однако Минэкономики утверждает, что выдает экспортные лицензии только по запросу, и никаких подобных запросов не поступала произошло. По данным этого министерства, выявлять сомнительные товары могут только сотрудники таможни.

Экспорт товаров из Словакии в Россию, которые могли оказаться в военных системах, стал проверяться финансовой администрацией. Импортеры некоторых позиций из списка экспорта Словакии могут быть связаны с конкретными производителями российской военной техники.

Йиржи Жежулка, председатель финансового управления, в подчинении которой находятся таможенники, настаивал на пресс-конференции, что словацкие таможенники не ошиблись. Он сказал, что финансовая администрация является государственным органом, который может делать только то, что входит в его компетенцию.

По его словам, пока какой-то конкретный товар или его получатель не находятся в санкционном списке и при этом не являются товарами двойного назначения, таможенники должны выпустить их в Россию. По словам Жежулки, после вторжения из Словакии в Россию уехало лишь минимум товаров. Он также отметил, что разрешение на использование товаров в военной технике находится не в их компетенции, а в компетенции Министерства экономики.

В целом позиция Братиславы по войне в однозначна. Украинские военные проходят боевую подготовку на словацких полигонах, в начале июля Словакия и Украина подписали контракт на поставку восьми самоходных артиллерийских установок Zuzana-2 калибра 155-мм, а в августе Братислава пообещала передать Украине 30 бронированных машин пехоты и многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-29.

Позиция словацкого народа от позиции власти несколько отличается - как показали недавние опросы, большинство населения Словакии хочет победы России в войне против Украины, причем самой пророссийской категорией граждан внезапно стали тридцатилетние.