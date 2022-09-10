Также выстраивается тренинговая программа для украинских бойцов при поддержке Евросоюза.

Словакия согласилась на своих полигонах готовить военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в Facebook, информируя об итогах заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-5") 8 сентября.

Как подчеркнул министр обороны, благодаря лидерству вице-премьер-министра – министра обороны Польши Мариуша Блащака создана возможность для подготовки украинских солдат на полигонах в Польше.

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"На Рамштайне-5 я обратился с просьбой рассмотреть возможность развертывания аналогичных программ тренировок в других странах-соседях. Эту идею сразу поддержал большой друг Украины министр обороны Словакии Ярослав Над. Это обеспечит масштабирование тренировочного процесса, мы получим больше подготовленных войск в сжатые сроки", - написал Резников.

Также, по его словам, параллельно выстраивается тренинговая программа при поддержке Евросоюза.

"Мы уже внесли конкретные предложения, среди которых – строительство тренинговых центров в Украине, чтобы совместить европейские ресурсы и технологии с практическим опытом нашей армии. Тогда эти центры будут работать в интересах всей Европы", – добавил Резников.

По его убеждению, активизация производства оружия и тренинговые программы – это укрепление сил обороны Украины в долгосрочной перспективе.

"Сколько бы Россия не согнала немотивированных плохо вооруженных стай преступников, их встретят обученные и обеспеченные современными системами украинские войска", – подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что Украина победит Россию за счет качественных преимуществ, опираясь на ресурсы свободного мира.

"Ведь каждая демократическая страна сейчас видит, к чему может привести господство помешанных тиранов...", – заявил Резников.

Также Резников рассчитывает на продвижение нескольких проектов во время визитов иностранных коллег в Украину, которые состоятся в ближайшее время.

"Готовим некоторые сюрпризы", – отметил министр.

"Главное. Во время Рамштайна партнеры четко заявили: мы с вами до конца войны, а именно – до победы Украины", – подытожил министр.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны не будут прекращать поддерживать Украину в отстаивании права на самооборону и восстановление суверенитета.

Ранее обучение украинцев начала Великобритания. По состоянию на начало сентября курс обучения прошли уже около 4,7 тыс. мобилизованных. Их обучали основам пехотинских навыков, включая использование оружия, основам военной медицины, методам патрулирования и тому подобное.

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