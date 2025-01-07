Генерал уверен, что озвученное будет "со временем опровергнуто".

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый отреагировал на скандал вокруг новой украинской 155-й отдельной механизированной бригады (155 ОМБр) имени Анны Киевской. Свое мнение он высказал в эфире национального телемарафона.

"Ряд фактов имели место. Я со своей стороны негативно отношусь ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было поправить на местах всеми уровнями управления. Имеется в виду всеми командирами, командующими", - заявил он.

По его мнению, от "влияния командованием зависит успех личного состава". Генерал также добавил, что сейчас ведется работа над улучшением командования.

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"Я уверен, что то, что было озвучено, будет со временем опровергнуто", - считает Драпатый.

Скандал с 155-й бригадой - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, что в конце декабря 2024 года подразделения 155-й бригады начали преребрасывать под Покровск.

Позже стало стала появляться информация о массовом дезертирстве бойцов 155-й бригады, которое привело к тому, что она стала буквально "рассыпаться".

Как известно, создание 155-й бригады было частью масштабного проекта по формированию новых бригад, для которых Украина должна была найти людей, а международные партнеры - вооружение. Указанная бригада должна была символизировать историческое единство Украины и Франции.

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