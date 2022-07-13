Глава государства сослалась на несколько источников.

На текущий момент для Украины нет угроз со стороны Приднестровья. Этот вывод сделан на основе внутренней информации Молдовы и дискуссий с оккупационной администрацией в Тирасполе.

Такое заявление сделала президент Молдовы Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1.

"Я заверила президента Украины, что на данный момент нет рисков со стороны Приднестровья. Я ссылалась на информацию, которую мы имеем, а также на дискуссии с представителями Тирасполя", — сообщила Санду.

Напомним, в конце июня президент Молдовы посетила Украину. На совместном брифинге с Зеленским глава государства сделала похожее заявление.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации в Приднестровском регионе Молдовы, и мы не видим неизбежных угроз из региона на данном этапе", — сказала тогда Санду.

Тем временем украинская разведка сообщила, что в так называемой "ПМР" мужчин агитируют подписывать контракты с Вооруженными силами России. На предприятиях проводятся специальные собрания, а в центрах занятости безработным в первую очередь предлагают вступать в ряды ВС РФ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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