Пока известно о попадании в поля за пределами города.

В Николаеве 24 июля после вражеских обстрелов в одном из районов города произошел пожар на открытой территории. Также сегодня ночью в городе прогремела серия взрывов.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью, 25 июля, ориентировочно в 02:40 в Николаеве прогремела серия взрывов. Сейчас известно о попадании в поля за пределами города на территории прилегающих сел. Подробная информация уточняется", - сообщил он.

Напомним, вчера в Николаеве прогремели сильные взрывы затем оккупанты получили мощный ответ. В частности, в 03 43 в городе объявили воздушную тревогу. После этого в Николаеве было неспокойно. По словам мэра, в Николаеве прогремели более 5 мощных взрывов. В 04:29 воздушную тревогу отменили. Жители временно оккупированной Херсонской области сообщали, что оккупанты могли запускать ракеты именно с этих территорий. После этого рашисты якобы получили мощный ответ. На Херсонщине прогремели взрывы и начался сильный пожар.

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