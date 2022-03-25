Гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье удалось вывезти 26 тыс. 477 мариупольцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе остается абсолютно трагической, ведь оккупанты не допускают гуманитарные грузы.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

Он напомнил, что в течение недели удалось наладить работу 18 гуманитарных коридоров, всего спасли из заблокированных городов 37 тысяч 606 человек.

В частности, гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье удалось вывезти 26 тыс. 477 мариупольцев.

"Ситуация в городе остается абсолютно трагической. Российские военные не допускают в город никаких гуманитарных грузов. Разве что используют мариупольцев в постановках для своих пропагандистов. Изображая, будто начали что-то раздавать людям", - сказал президент.

По его словам, о таком "отвратительном цинизме" оккупантов, обо всех военных преступлениях России против мирных жителей Мариуполя и других городов Украины он будет и в дальнейшем очень подробно информировать народы других стран.

"Это очень важно. Хочу подчеркнуть: не только политиков и чиновников, а именно народы. Все на планете должны знать, что делает Россия. Чтобы ответственность за преступления против украинского народа стала для российских военных неотвратимой и максимально жесткой", - подчеркнул президент.

Он добавил, что только в течение недели выступил в парламентах Италии, Японии, Франции, Швеции, а также перед участниками саммитов НАТО, "Большой семерки" и лидеров Европейского Союза.

"Каждое из этих выступлений привлекло максимальное внимание в соответствующих странах и в мире в целом. Отзывы демонстрируют, что украинская позиция была услышана. И это - главная моя цель в таких выступлениях", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, Организация Объединенных Наций получает "все больше информации", что подтверждает наличие массовых захоронений в окруженном Мариуполе.