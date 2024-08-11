По словам эксперта, россияне собирали ударные группировки для потенциального наступления на Сумы.

Операция в Курской области РФ может быть связана с тем, чтобы обезопасить Сумы от потенциального наступления россиян на этот город, как это было на Харьковщине. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан.

В то же время, по его словам, украинские диверсионно-разведывательные группы постоянно работают на территории государства-агрессора. При этом, как сказал эксперт, россияне собирали ударные группировки для потенциального наступления на Сумы, поэтому неудивительно, что туда был нанесен превентивный удар ВСУ для обеспечения безопасности своей территории.

"Сейчас уже с этой стороны Сумам ничто не угрожает, по крайней мере пока. Есть еще одна группировка россиян в Белгородской области со стороны Богодухова. Пороз - севернее Богодухова. Там несколько тысяч россиян есть, и часть их как раз перебрасывается на Курск вдоль Пороза", - сказал Свитан. Видео дня

Он подчеркнул, что кроме такого рейда на Курщине, постоянно во время боевых действий на вражеской территории работают ДРГ. В частности, армейская разведка может заходить и на 30 километров в тыл врага, а Пороз - это всего 4-5 километров от границы.

"Наши ДРГ могут отслеживать перемещение вражеских колонн по вражеской территории. Они передают данные, далее корректируют огонь и происходит уничтожение. Так было, например, под Рыльском. По некоторым данным, там было уничтожено 490 российских террористов", - отметил военный.

Ситуация в Курской области РФ - последние новости

Российские командиры отказываются отводить в тыл срочников, при этом российские солдаты срочной службы остаются на позициях в Курской области. Об этом пишут росСМИ.

Речь идет о срочниках, которые служат в частях в других регионах и были направлены в Курскую область в рамках командировки. Так, известно, что некоторые солдаты приехали из Воронежской области РФ.

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