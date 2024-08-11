Россия еще стягивает силы, и россияне приложат все усилия, чтобы отбить именно эти территории.

Сейчас Украина побеждает в пограничной битве в Курской области, но ее самый тяжелый этап еще впереди. Такое мнение высказал британский военный аналитик Майкл Кларк в комментарии Sky News.

По словам Кларка, имеющиеся доказательства указывают на то, что Украина пока что "выиграет эту битву, насколько это возможно".

"Они не просто совершили внезапную атаку - они совершили атаку полного удивления. Они удивили россиян, удивили западных спонсоров", - говорит он.

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В нынешних обстоятельствах шоковая ценность этого неожиданного штурма "работает в пользу Киева". Кларк отмечает, что украинцы "видимо, очень довольны тем, где они сейчас", указывая на продвижение ВСУ минимум в 56 км по ширине фронта и около 24 км в глубину.

По мнению аналитика, Россия "сделает все возможное, чтобы ликвидировать этот карман", ведь Путин не может допустить оккупации российской территории. Поэтому для удержания занятых территорий украинцам придется еще усилить свою группировку, которая действует на Курщине, считает Кларк.

Он подсчитал, что Украина направила в Курскую область три-четыре "элитные бригады самого высокого уровня", что свидетельствует о достаточно серьезном отношении к операции. Кларк убежден, что Киев надеется оттянуть под Курск так же лучшие подразделения российской армии и уменьшить давление на украинскую оборону в других местах.

По некоторым свидетельствам, Москва уже снимает свои лучшие подразделения с юга Украины, в частности из районов Часового Яра и Покровска, говорит Кларк.

"Идея захватить кусок их территории впервые с 1941 года... Путин не может допустить этого. Поэтому они (россияне) будут контратаковать так сильно, как им нужно, и эта битва станет значительно более ожесточенной, чем была в предыдущие дни", - говорит аналитик.

Вместе с тем профессор Кларк считает, что сейчас действия украинского командования себя окупают, ведь чем дольше ВСУ будут контролировать территорию РФ, тем труднее их будет выбить оттуда.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, Россия признала, что украинские войска продвинулись вглубь ее территории минимум на 30 км. Так, Министерство обороны России сообщило, что российские силы вступили в бой с украинскими войсками в районе поселков Толпино и Общий Колодец.

Также мы рассказывали, что российские военные возводят оборонительные линии вокруг Курской атомной электростанции. В сети появились соответствующие фото. Между тем украинские силы уже в пределах 50 км от объекта.

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