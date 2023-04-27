Спикер Сил обороны юга отметила, что еще рано говорить о побеге оккупантов.

Говорить о побеге россиян из временно оккупированного Крыма еще рано. Хотя захватчики перебросили бронетехнику и артиллерию в другие районы.

По словам руководителя пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, предыдущие "жесты доброй воли" россиян были спровоцированы мощной и тщательно спланированной работой защитников Украины.

"Оккупанты на эти "жесты" смогли лишь тогда, когда осознали, что перспектив у них уже нет. Поэтому той ниточкой, которая еще соединяла их с какими-либо более-менее перспективами выживания, они и пользовались", - объяснилаГуменюк в комментарии 24 каналу.

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Она отметила, что на данный момент не говорят о "жесте доброй воли".

"Мы говорим о том, что они, вероятнее всего, эти маневры совершили с целью усиления на определенных направлениях", - объяснила представитель ВСУ.

При этом на указала, что противник усиливает свои силы на Запорожском направлении и закрепляется на Херсонском, чтобы попытаться сдержать наступление ВСУ.

"Мы продолжаем контрбатарейную борьбу, надеясь на помощь движения сопротивления и эффективную работу разведки, чтобы мы четко знали, куда они переместились и как нам нужно работать", - подытожила спикер ОК "Юг".

Ситуация в Крыму - что известно

Россияне начади подготовку к "эвакуации" людей из временно оккупированного украинского острова. По словам заместителя постпреда президента в Крыму Дениса Чистикова, решение коснулось жителей районов на админгранице с Херсонской областью.

Кроме того, захватчики, усилилии охрану Крымского моста из-за чего появились очереди. Также в сеть стала просачиваться инфомация, что россияне бросились продавать нендвижимость и бизнес в Крыму, а военные РФ упустошают свои склады с техникой.

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