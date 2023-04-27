Артисты верят, что уже совсем скоро полуостров удастся деоккупировать.

Украинская группа "Антитела" удивила своих слушателей анонсом нового концерта. Артисты заявили, что выступят летом 2024 года в украинском Крыму. На сайте музыкантов сказано, что концерт состоится в Ялте на стадионе "Авангард".

"Антитела". Ялта. Лето 2024 года! Да, вам не показалось. "Антитела" объявляют концерт в Крыму. В украинском Крыму. Мы открываем предпродажу на первое большое стадионное шоу в Ялте. 23 августа 2024 года, стадион "Авангард", - заявили музыканты.

Артисты напомнили, что с начала полномасштабного вторжения участники группы находились на передовой и спасали человеческие жизни. Каждый день они выполняли свои задания с мыслью об одном - совсем скоро настанет день, когда Украина победит. Сейчас "Антитела" эту победу приближают на творческом фронте.

Видео дня

"С первого дня российского вторжения, взяв в руки оружие и находясь на передовой, мы ни секунды не сомневались в победе Украины. Мы всегда знали, настанет день и ВСУ вернут контроль над Крымскими степями, Аюдагом, мысом Фиолент, Генуэзской крепостью и Ласточкиным гнездом (или просто Крымом). И мы обязательно все приедем туда с нашими любимыми, детьми и друзьями", - сказано в сообщении.

Напомним, Антитела мощно спели "Фортеця Бахмут" на стадионе в Лондоне.

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