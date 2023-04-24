Людей заставляют стоять в часовых очередях из-за осмотров.

Оккупационная "власть" Крыма кардинально увеличила охрану Крымского моста как на выезде с временного захваченного полуострова, так и со стороны РФ.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире "Эспрессо" рассказал, что из-за этого люди жалуются на часовые очереди.

"Россияне кардинально увеличили охрану Крымского моста как на выезде из Крыма, так и со стороны России в Краснодарском крае. Люди жалуются, что стоят часами - проходят осмотры. Это говорит о большом значении этой коммуникации для оккупантов - они хотят исключить любые риски для этого объекта. Охрана моста именно на поверхности - на въезде и выезде значительно увеличена", - отметил он.

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В начале октября прошлого года на Крымском мосту прогремел мощный взрыв, обвалились несколько пролетов дорожного полотна, было повреждено железнодорожное полотно.

По словам военных, уничтожение или поражение Крымского моста - это лишь вопрос времени. Эта переправа является основным путем поставки вооружения из России, а порты полуострова не приспособлены к заходу транспортных кораблей, поэтому это существенно усложнит вражескую логистику.

Военный эксперт Олег Жданов добавил, что украинский аналог HIMARS может снести Крымский мост.

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