Большая часть оккупированного Энергодара осталась без света из-за провокационного обстрела города войсками РФ.
Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"Утро воскресенья оккупанты в Энергодаре начали с провокаций. Сейчас, в результате обстрела рашистами промышленной зоны, большая часть города остались без света. Предварительно-попали в одну из подстанций", - написал Орлов.
Он отметил, что сейчас ожидается информация о масштабах повреждения и восстановления электроснабжения.
Оккупация Энергодара и Запорожской АЭС - что известно
4 марта российские захватчики взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию. Также оккупанты захватили город-спутник АЭС Энергодар.
5 августа мэр Энергодара заявил о провокациях оккупантов. Он рассказал, что произошли обстрелы со стороны Запорожской атомной электростанции в направлении жилых кварталов города.
Позже, 6 сентября, Орлов заявил о многочисленные прилеты в городе, отметив, что это продолжаются провокации оккупантов.
Кроме того, российские оккупанты усиливают давление на персонал И агитируют его к сотрудничеству с"Росатомом".