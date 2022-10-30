Вражеские снаряды попали в одну из подстанций.

Большая часть оккупированного Энергодара осталась без света из-за провокационного обстрела города войсками РФ.

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Утро воскресенья оккупанты в Энергодаре начали с провокаций. Сейчас, в результате обстрела рашистами промышленной зоны, большая часть города остались без света. Предварительно-попали в одну из подстанций", - написал Орлов.

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Он отметил, что сейчас ожидается информация о масштабах повреждения и восстановления электроснабжения.

Оккупация Энергодара и Запорожской АЭС - что известно

4 марта российские захватчики взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию. Также оккупанты захватили город-спутник АЭС Энергодар.

5 августа мэр Энергодара заявил о провокациях оккупантов. Он рассказал, что произошли обстрелы со стороны Запорожской атомной электростанции в направлении жилых кварталов города.

Позже, 6 сентября, Орлов заявил о многочисленные прилеты в городе, отметив, что это продолжаются провокации оккупантов.

Кроме того, российские оккупанты усиливают давление на персонал И агитируют его к сотрудничеству с"Росатомом".

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