Повреждены два дома и разрушен объект транспортной инфраструктуры.

Российские военные нанесли ракетный удар по Днепру в результате ранения получила женщина.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Вадим Резниченко.

"Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру. Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Повреждены два дома", - сообщил он.

По словам Резниченко, еще одна ракета попала в объект транспортной инфраструктуры, из-за чего он разрушен.

Как ранее сообщал УНИАН, это уже не первый раз, когда российские войска бьют по Днепропетровщине. Так, утром 12 мая российские оккупанты обстреляли из "ураганов" Днепропетровскую область. Снаряды попали по большой Костромке и Зеленодольску. В результате атаки один человек погиб, а один получил ранения. Также разрушен объект энергетической инфраструктуры.

14 мая русские оккупанты обстреляли Широковскую общину, где потом на нескольких подворьях обнаружили кассетные боеприпасы. В результате обстрела люди не пострадали, но в нескольких домах из-за взрыва выбило стекла.

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