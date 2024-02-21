Любое количество потерь еще больше ухудшит моральный дух на передовой.

Украина понесла немалые потери во время хаотичного отступления из Авдеевки. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных военных ВСУ.

По их словам, Украина не смогла безопасно эвакуировать все свои войска из Авдеевки, несмотря на заявления нового главнокомандующего, что этот шаг был направлен на спасение жизней и избегание окружения россиянами.

"Военные, участвовавшие в операции, сказали, что они не уверены, сколько других осталось позади, но любое количество потерь обязательно еще больше ухудшит моральное состояние на передовой, поскольку украинские войска, которые уже преобладают в оружии и численности, пытаются пополнить свои ряды и ждут дальнейшей помощи от Запада", - говорится в материале.

Другие военнослужащие, которые были знакомы с последними неделями боев в Авдеевке и быстрым отступлением Украины из города, сказали, что ситуация была хаотичной и плохо спланированной, а отступление было "мрачной и опасной операцией".

"Некоторым войскам было приказано "занять позиции, которые уже были либо потеряны, либо уничтожены". ... Ситуацию спасали не системно, а хаотичным подбрасыванием подразделений. Они вовремя не разблокировали те клещи, которые образовались вокруг Авдеевки", - сказал военный.

Еще один боец ВСУ рассказал, что поспешное отступление и потеря Авдеевки "немного психологически сломали ребят".

"Много управляемых авиационных бомб, много авиации. Честно говоря, большинство людей в шоке от всего этого", - сказал он.

Отступление ВСУ из Авдеевки

16 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения выводят из Авдеевки.

По его словам, исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, он принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах.

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