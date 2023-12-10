По всей линии обороны вокруг Авдеевки враг проводит почти круглосуточные штурмовые действия.

Глава Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш рассказал, что несмотря на погодные условия оккупанты не покидают попыток захватить город.

"Враг не оставляет ни попыток, ни желания окружить город и не только. По всей линии обороны вокруг города враг проводит почти круглосуточные штурмовые действия. Это все под "аккомпанемент" ствольной, реактивной артиллерии, минометных обстрелов, танковые обстрелы и конечно работа вражеской авиации", - сказал он в эфире общенационального информационного телемарафона.

По словам Барабаша, сейчас фиксируется небольшое уменьшение авиабомбовых ударов - в среднем шесть-восемь в сутки. Ранище было "в разы больше". Сейчас в течение суток в среднем происходит 30-40 массированных обстрелов по территории общины.

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"Конечно, что по позициям там в разы всего больше. Тем не менее несмотря на такие погодные условия враг очень активно пытается штурмовать наши позиции", - добавил Барабаш.

Кроме того, он отметил, что по состоянию на утро 10 декабря в городе остаются 1253 человека. Глава Авдеевской МВА пояснил, что люди сейчас не очень активно выезжают из-за увеличения обстрелов россиян по эвакуационной дороге.

Ситуация на Авдеевском направлении

Потери россиян на Авдеевском направлении сейчас на 25% больше, чем были при штурме города Бахмут. Сейчас возле Авдеевки сосредоточено не менее 40 тыс. российских военных, что в разы больше, чем украинский гарнизон. По словам майора запаса Нацгвардии Украины, ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, россияне на Авдеевском направления делают мясные штурмы.

10 декабря военный аналитик Александр Коваленко сообщил, что Россия на Авдеевском направлении сейчас проводит перегруппировку и готовится к третьей волне массированного штурма.

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