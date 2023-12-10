Глава Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш рассказал, что несмотря на погодные условия оккупанты не покидают попыток захватить город.
"Враг не оставляет ни попыток, ни желания окружить город и не только. По всей линии обороны вокруг города враг проводит почти круглосуточные штурмовые действия. Это все под "аккомпанемент" ствольной, реактивной артиллерии, минометных обстрелов, танковые обстрелы и конечно работа вражеской авиации", - сказал он в эфире общенационального информационного телемарафона.
По словам Барабаша, сейчас фиксируется небольшое уменьшение авиабомбовых ударов - в среднем шесть-восемь в сутки. Ранище было "в разы больше". Сейчас в течение суток в среднем происходит 30-40 массированных обстрелов по территории общины.
"Конечно, что по позициям там в разы всего больше. Тем не менее несмотря на такие погодные условия враг очень активно пытается штурмовать наши позиции", - добавил Барабаш.
Кроме того, он отметил, что по состоянию на утро 10 декабря в городе остаются 1253 человека. Глава Авдеевской МВА пояснил, что люди сейчас не очень активно выезжают из-за увеличения обстрелов россиян по эвакуационной дороге.
Ситуация на Авдеевском направлении
Потери россиян на Авдеевском направлении сейчас на 25% больше, чем были при штурме города Бахмут. Сейчас возле Авдеевки сосредоточено не менее 40 тыс. российских военных, что в разы больше, чем украинский гарнизон. По словам майора запаса Нацгвардии Украины, ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, россияне на Авдеевском направления делают мясные штурмы.
10 декабря военный аналитик Александр Коваленко сообщил, что Россия на Авдеевском направлении сейчас проводит перегруппировку и готовится к третьей волне массированного штурма.