Военный эксперт Иван Киричевский сравнил силы НАТО, России и Украины.

В ходе наступления на Авдеевку РФ потеряла около 50 тысяч человек и 500 единиц техники. Этого хватило бы для начала наступления Москвы на страны НАТО в Балтии или Финляндии, заявил военный эксперт Иван Киричевский.

"Почему-то у нас есть такое представление, что в НАТО все лучше, там военный потенциал лучше, ПВО – это как будто не просто отдельные островки, а чуть ли не целый космодесант с лазерами. А потом возникает вопрос, как так "Калибр" залетает в воздушное пространство Румынии. Если не учитывать возможности по космической разведке, дальнобойным ударам и авиации, то НАТО сейчас слабее, чем развернутые в нынешнем положении Силы обороны Украины, не говоря уже о РФ", – сказал Киричевский.

Кроме того, эксперт говорит, что разведывательно-ударный комплекс, который позволяет Украине держать паритет против РФ на линии фронта, НАТО вряд сможет применять так эффективно.

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"Надо учитывать все эти военно-технические нюансы, чтобы понимать, почему НАТО как сборная сумма всех военный потенциалов стран Европы и США предпочитает избегать эскалации конфликта. Стоит также понимать, что Украине есть у кого просить помощь. А у НАТО такой возможности нет. Альянс имеет определенную ограниченность для проведения боевых действий на суше", – сказал Киричевский.

НАТО и Россия: главные новости

Как сообщал УНИАН, немецкое издание Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера сообщило о сценарий возможной войны между НАТО и Россией. Сценарий начинается в 2024 году, кульминацией называют размещение сотен тысяч натовских солдат и неизбежное начало войны летом 2025 года.

На фоне этого издания The Times писало, что НАТО должно подготовиться к ракетным атакам РФ по объектам по всей Европе. Высокопоставленные генералы призвали создать что-то вроде "военного Шенгена", чтобы военные конвои могли свободно передвигаться по территории стран НАТО.

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