На юге враг ночью нанес 3 авиационных удара вертолетами по позициям Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 14:00.
"В течение ночи враг обстреливал наши позиции из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, нанес 3 авиационных удара вертолетами армейской авиации", - сказал Назаров.
Он добавил, что для корректировки огня артиллерии и авиации враг запустил беспилотный разведчик в небо над Николаевщиной. Украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили этот беспилотник.
По словам Назарова, корабельное группировки врага в Черном море держит вдоль юго-восточного побережья Крыма 14 кораблей и катеров, среди которых 3 надводных носителя крылатых ракет "Калибр" суммарным залпом 24 ракеты. Также в группировке - три больших десантных корабля.
"Хотя угроза десантной операции выглядит не очень реалистичной, следует учитывать это. Враг может активизировать ракетный террор, усилить обстрелы, будет продолжать запускать дроны-камикадзе", - добавил Назаров, призвав людей не пренебрегать сообщениями о воздушной опасности.
Что происходит на юге Украины
Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения России держат оборону на южном направлении. Российские захватчики систематически обстреливают города и населенные пункты.
Как сообщал УНИАН, оккупанты нанесли удар по Очаковскому порту в Николаевской области иранскими дронами-камикадзе. Один из них был сбит ВСУ, а другой - попал в портовый буксир.
Несколько дней назад председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что Вооруженные силы Украины уверенно продвигаются в Херсонской области.
По данным ОК "Юг", только за сутки наши воины уничтожили несколько вражеских командных пунктов, склады боеприпасов и радиолокационную станцию "Зоопарк".
Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что россияне хотят провести там более контролируемый отвод сил, поскольку не хотят повторения побега из Харьковской области.