За последние несколько месяцев враг значительно усилил западную часть Херсонской области, отметили американские аналитики.

В западной части Херсонской области российские оккупанты, вероятно, пытаются провести более обдуманный и контролируемый отвод своих сил, чтобы избежать хаотичного бегства, которое было зафиксировано на Харьковщине.

Противники за последние несколько месяцев значительно усилили западную часть Херсонщины, в частности, воздушно-десантными подразделениями, сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

"Украинское контрнаступление в Херсонской области, тем не менее, продвигается, и российские войска, похоже, пытаются замедлить его и отступить на более защищенные позиции, вместо того, чтобы остановить его или обратить вспять", - отметили аналитики.

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По их данным, непрерывные атаки украинских защитников на вражеские наземные линии связи через реку Днепр на западную часть Херсонщины, похоже, все большее оказывают влияние на российские поставки на правом берегу. Есть сведения, что в захваченном Херсоне не хватает воды и продовольствия.

В ISW полагают, что, если наши воины продолжат блокировать наземные линии связи врага и будут и далее наступать, то в ближайшие недели смогут вернуть под контроль если не всю западную часть Херсонской области, то ее большую часть.

Напомним, оккупационные войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину и захватили ряд населенных пунктов, в частности, в Херсонской и Харьковской областях.

Армия Украины дает достойный отпор врагам - в конце августа наши Вооруженные силы пошли в контрнаступление. На Харьковщине было освобождено много населенных пунктов, противники убегали и бросили сотни единиц военной техники.

14 сентября начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские защитники взяли под огневой контроль почти всю Херсонщину.

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