Военная техника - это "подарок" для уничтожения, если есть дальние средства поражения.

Российские оккупанты продолжают неудачные попытки штурма позиций ВСУ, используя тяжелую бронированную технику, но несут потери из-за огневого поражения со стороны украинских защитников. Об этом в комментарии 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, после того, как Главное управление разведки Министерства обороны Украины зачистило агрегатный завод в Волчанске, россияне потеряли "выгодную позицию":

"Даже в оперативном окружении эта позиция давала возможность россиянам удерживать определенную линию обороны на этом направлении".

В то же время, по словам аналитика, оккупанты пытаются восстановить контроль над этим направлением, но тщетно.

"В том числе использовали достаточное количество крупной колонной техники. Однако любая техника в городских условиях становится хорошей целью для средств поражения, артиллерии и особенно дронов. Также она теряет маневренность и, как минимум, половину боевой прочности, ведь рядом здания, ограниченный обзор и направление по стрельбе", - рассказал Свитан.

Он отметил, военная техника - это "подарок" для уничтожения, если есть дальние средства поражения.

"Россияне попали в эту "ловушку", ведь нельзя завозить технику в города", - добавил эксперт.

Ситуация на Востоке Украины

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, куда россияне пойдут после захвата Угледера. По его словам, российские войска действительно имели преимущество на Угледарском направлении, поэтому ВСУ пришлось отойти.

Мусиенко не исключает возможности, что украинские силы будут постепенно отходить к Курахово.

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