Мусиенко не исключает возможности, что украинские силы будут постепенно отходить к Курахово.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что российские войска действительно имели преимущество на Угледарском направлении, поэтому ВСУ пришлось отойти.

По его словам, теперь враг будет контролировать господствующие высоты, а украинским защитникам придется отходить фактически к укрепленным рубежам.

"Скажем, отыскивать эти укрепленные рубежи высоты, которые мы можем использовать и на этих высотах закрепляться, держать оборону. Дальше все будет зависеть от характера действий противника. Вероятно, они продолжат наступление дальше на северо-запад и будут двигаться в сторону Курахово с этого направления", - сказал он изданию РБК-Украина.

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Мусиенко не исключает возможности, что украинские силы будут постепенно отходить к Курахово, к городам и населенным пунктам, где есть возможность закрепиться и лучше держать оборону. Он пояснил:

"И фактически формировать вот такой пояс городов-крепостей, где мы можем держаться довольно таки долго, как показывает практика. Поэтому сейчас Россия будет делать акцент для того, чтобы максимально наступать в открытых районах через малые населенные пункты".

Аналитик считает, что россияне будут делать все, чтобы подступить к Курахово и Покровску, брать в окружение, но не начинать бои непосредственно за эти населенные пункты. Он думает, они будут ожидать перегруппировки, подкрепления и доукомплектования своих сил.

По его убеждению, второй сценарий, который может быть - это то, что РФ может формировать силы в районе Приютного, Большой Новоселки на Времиевском направлении для того, чтобы пойти и там.

"То есть параллельно в южной части Донецкой области идти двумя направлениями от Угледара и вот как раз на Времиевском направлении. Чтобы с юга фактически давить с южного фланга на Курахово и Покровск", - пояснил Мусиенко.

По словам эксперта, РФ может пытаться давить в районе Купянска. То есть растягивать украинскую линию обороны на востоке и заставлять ВСУ перебрасывать свои силы из Курской области.

"То есть они хотят растянуть нашу, линию обороны, продвинуться как можно вглубь Донецкой области. Далее наступать, применяя значительное количество пехоты, и фактически до зимы попытаться брать в полуокружение Курахово, Покровск, но вряд ли вести непосредственно боевые действия за них. То есть в городской застройке. А мы будем постепенно отходить, откатываться к Курахово на Угледарском направлении", - добавил эксперт.

Захват Угледара - последние новости

Потеря Угледара не является критической для Украины, убежден командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко. Он обратил внимание, что Россия продолжает поэтапно выполнять план по оккупации украинской территории.

Защитник подчеркнул, что Силы обороны будут выполнять все необходимые задачи, чтобы максимально приостановить врага и сформировать предпосылки для деоккупации части наших территорий.

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