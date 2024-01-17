Он напомнил, что у ВСУ есть хороший опыт борьбы с десантом врага в Гостомеле, Василькове и других районах, где враг делал попытки высаживать именно десантные группировки.

Военный эксперт Игорь Козий считает, что данные о возможности десантной операции россиян на Херсонщине могут быть как правдивыми, так и военной хитростью.

По его мнению, так враг может отвлекать силы ВСУ с других участков фронта. Кроме того, провести такую операцию невозможно без обеспечения свободного полета вертолетов и самолетов. Для этого нужно уничтожить мощную ПВО Украины в этом районе, а у россиян пока не получается подобное сделать, рассказал он в интервью Фокусу.

Он напомнил, что у ВСУ есть хороший опыт борьбы с десантом врага в Гостомеле, Василькове и других районах, где враг делал попытки высаживать именно десантные группировки. Однако раскрытие подобных планов по высадке имеет целью заставить украинцев максимально задействовать радиолокационные станции, что в свою очередь позволит оккупантам их обнаружить и нанести удары.

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"А еще таким образом агрессор хочет отвлечь внимание командования ВСУ от другого направления, на котором хочет нанести удары. Это классический прием введения противника в заблуждение для распыления его сил", - заявил Козий.

Эксперт считает, что несмотря на тяжесть десантных операций нельзя исключать, что даже при присутствии мощной ПВО россияне пойдут на подобный шаг, потому что просто, как всегда, не считают людей. Аналитик отметил, что даже в Советские времена не всегда была возможность, чтобы поднять в небо одну полноценную десантную дивизию.

Ситуация в Крынках - детали

По состоянию на 16 января Вооруженные Силы Украины сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области на фоне позиционных боев.

Как сообщается в отчете ISW, подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было. По словам российских и украинских источников, позиционные бои продолжались на восточном берегу, в том числе возле Крынок и Пищановки. Согласно спутниковым снимкам, оккупационные войска готовятся к обороне района за Крынками.

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