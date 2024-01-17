По его мнению, опасны участки возле Крынков и Алешков. Детали читайте на сайте УНИАН.

Российские захватчики отмечают значительные потери на левом берегу Херсонщины. Для вражеской армии есть 2 очень опасных направления. В ближайшее время враг будет пытаться их как-то обезопасить.

Как заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии "24 Канала", россияне боятся 2 направлений на Левобережье.

Основные профессиональные силы российской армии были уничтожены в 2022 году, в частности, морская пехота. Сейчас же пытаются наступать оккупанты, одетые в различные виды амуниции, в частности, в форму морской пехоты. По его мнению, опасны участки возле Крынков и Алешков.

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Из Крынков украинские воины могут двигаться в сторону Армянска, а из Олешков - на Скадовск. В порту последнего захватчики разгружают много военной амуниции, после чего перебрасывают к тем же Алешкам.

Все потуги россиян на Авдеевском направлении не дают им оперативных перспектив. Это было понятно еще с октября 2022 года, когда они начали там движение. Он пояснил, что ВСУ там правильно выстроили систему обороны, когда один гарнизон поддерживает другого. Поэтому удерживаются сразу и первая, и вторая линия обороны.

"Авдеевка стояла, стоит и будет стоять. Она содержится гарнизонами, стоящими рядом", - заметил Свитан.

Речь идет о Очеретинском и Карловском гарнизонах. Они будут удерживать Авдеевку, сколько потребуется и на сколько у нас будет сил и средств. Ведь достаточное количество боеприпасов создаст еще одну "братскую могилу " для российских оккупантов.

Ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, на юге, в частности на Левобережье Херсонщины, ситуация остается сложной. В районе населенного пункта Крынки продолжаются ожесточенные бои. Фактически село уже не имеет ни одного не разрушенного здания.

Тем временем россияне бьют по гражданским целям на правом берегу. Сегодня агрессор попал в пункт экстренное медицинской помощи, а вчера - в пункт базирования спасателей.

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