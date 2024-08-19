На Херсонщине наблюдается относительная активность противника, за вчера было отбито четыре штурма.

На Приднепровском направлении, на оккупированной части Херсонщины, Силы обороны впервые поразили интересную цель - канатную переправу, которой пользовались российские захватчики.

Как сообщил в эфире "Еспресо" представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий, Силы обороны продолжают оборонительные действия, а противник тщетно пытается выбить подразделения ВСУ с позиций. В частности, это происходит на плацдармах на левом берегу Днепра, на позициях западнее села Крынки.

По словам спикера, оккупанты атакуют ВСУ небольшими пехотными группами, численностью до отделения, без использования бронетехники.

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"Потерь позиций нашими войсками там не допущено. Есть интересная новость за вчерашние сутки. Среди объектов, которые поражены нашими войсками, - одна канатная переправа. Честно говоря, впервые такое вижу за все время украинско-российской войны, но условия ведения боевых действий именно на Приднепровском направлении диктуют потребности в различных способах форсирования реки", - рассказал военный.

Он добавил, что на левобережье Силы обороны ежедневно выводят из строя большое количество лодок врага.

"И вот канатная переправа на одном из островов - такая интересная деталь, которая указывает на характер передвижений и на то, что мы там поражаем", - подчеркнул Лиховий.

Он также сказав, что на Приднепровском направлении наблюдается относительная активность противника. В частности, по его словам, на Херсонщине за вчера было отбито четыре штурма оккупантов, накануне, в субботу, было две такие атаки, ранее - три. Однако, как отметил спикер, это значительно меньше чем неделю назад.

"Мы еще будем смотреть, с чем это связано, но в последние дни имеем такую ситуацию", - уточнил он.

Ситуация на южном направлении - что известно

Недавно спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что сейчас большая часть боевых столкновений на юге Украины происходит на Херсонщине. Во время одного из них в плен попал российский военный, и это на самом деле редкое явление. По словам спикера, штурм шел с направления Казачьих Лагерей - во время этой атаки оккупантов в плен попал один российский военнослужащий. Он из 28-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии РФ.

Это нечастое явление, когда именно на плацдарме на левом берегу Днепра попадают в плен российские военные. Спикер добавил, что переправить пленного на правобережье - достаточно сложная задача, потому что надо лодками преодолеть Днепр, а этот участок реки находится под постоянными атаками россиян, в частности, ударных БПЛА, FPV-дронов.

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