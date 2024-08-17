Сообщается, что украинские воины успешно продвигаются вперед.

В Генеральном штабе ВСУ заявили о новом продвижении вперед в Курской области России и новых пленных.

"Продолжается операция в Курской области - наши воины успешно продвигаются вперед. Российские военнослужащие, выбирая жизнь, продолжают сдаваться в плен", - говорится в утренней сводке.

Война в Украине - ситуация на фронте и потери России

Также сообщается, что на фронте в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 132 боевых столкновения.

Видео дня

"Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, двух артиллерийских системах, двух средствах ПВО и трех других важных объектов оккупантов", - сообщили в Генштабе.

На самых опасных направлениях фронта ситуация была следующая:

На Харьковском направлении произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки достигло двенадцати, штурмы отбивали возле Глушковки, Кругляковки и Андреевки.

На Лиманском направлении РФ совершила восемь штурмов неподалеку от Невского, Макеевки, Торского и Дибровы.

На Северском направлении украинские защитники отбили 10 штурмов вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Григорьевки и Временного Яра.

На Торецком направлении РФ совершила 13 атак неподалеку от Белой Горы, Северного, Железного, Нелиповки, Нью-Йорка и Торецкая.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 51 атаку в районах пятнадцати разных населенных пунктов. Активнее всего российские оккупанты действовали вблизи Воздвиженки, Новожеланного, Гродовки и в сторону Зеленого Поля. Самая большая концентрация российских атак зафиксирована вблизи Гродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 17 атак у Красногоровки, Константиновки, Георгиевки и Александровки.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что ВСУ за последние дни взяли под контроль еще ряд населенных пунктов в Курской области.

Отмечалось, что за прошедшие сутки, 16 августа, Силы обороны продвинулись на юго-восток от города Суджа. Также геолокационные снимки указывают на активность наших военных в пределах поселка Борки на юго-восток от города.

Вас также могут заинтересовать новости: