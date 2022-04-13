Намереваясь скрыть преступление, оккупанты взорвали дом с телами расстрелянных людей.

Правоохранители начали расследование преступления, когда оккупанты расстреляли семерых людей в с. Правдино Херсонской области и взорвали дом с погибшими.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, в сочетании с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 12 апреля 2022 года в селе Правдино Белозерского района военнослужащие вооруженных сил РФ расстреляли в жилом доме шестерых мужчин и одну женщину. После этого, намереваясь скрыть преступление, оккупанты взорвали дом с телами расстрелянных людей.

Сообщается, что в настоящее время в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств происшествия, а также идентификации погибших.

Захватчики продолжают убивать, палить по мирным

В Организации Объединенных Наций за время полномасштабного вторжения РФ уже зафиксировали более 1,8 тысячи погибших среди гражданского населения. Также задокументировано 2 493 раненых.

Чтобы посчитать количество жертв в одной лишь "Бучанской резне", по словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, нужно будет минимум 2 недели.

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