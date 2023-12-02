Украине нужно выиграть время для подготовки к следующему году.

Украинские военные перешли на линии фронта к активной обороне. Сейчас Украина должна масштабировать подготовку системы обороны и накапливать резервы для реализации планов на 2024 год.

"Сегодня идет позиционная война с проведением контрударов за нашу сторону на отдельных направлениях. Надо усилить все это инженерными сооружениями и фортификациями. Должна быть сформирована система обороны и участие в этом должны взять пограничные администрации и вся Украина. Мы должны выиграть время для того, чтобы подготовиться к следующему году", - заявил в эфире "Эспрессо" основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко

По его словам, в зависимости от того, сколько сил Украина сможет накопить, будет меняться план на следующий год.

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"То есть, будем ли мы иметь возможности от обороны, которая происходит сейчас, перейти к контрнаступательным действиям на отдельных направлениях, которые могут обеспечить выполнение стратегического уровня задач. Фактически, весь план на следующий год будет зависеть от наших возможностей, которые мы сможем накопить", - пояснил эксперт.

Война в Украине - последние новости

Вчера российские оккупационные войска наступали на шести направлениях фронта, но успехов не достигли. Было более 80 боестолкновений.

Потери РФ в войне против Украины выросли уже до 331 110 человек (+1 070 оккупантов за сутки).

В ночь на 2 декабря российские военные атаковали Украину, выпустив 11 ударных дронов типа "Shahed" с мыса Чауда (Крым) и управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.

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