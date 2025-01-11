Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в боевые порядки Сил обороны.

За прошедшие сутки российские оккупанты сосредоточили усилия для штурмовых действий на восточном участке фронта. На ряде направлений шли бои.

Как сообщает Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", за прошедшие сутки основные атакующие усилия противника были сосредоточены на Покровском направлении. Преимущественно без применения бронетехники враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Мирноград, Зверево, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Новоелизаветовка и Янтарное. Кроме того, "Хортица" сообщила о штурмовых действиях врага в районе города Курахово на фоне новостей о его захвате.

Продолжаются бои в Лисовке, Даченском, Нововасильевке, Шевченко и Петропавловке. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать численное преимущество и развивать наступление.

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На Харьковском направлении штурмовые группы противника атаковали наши позиции в Волчанске и в районе Старицы. Атаки отбиты, противник понес потери и отошел.

На Купянском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Петропавловки, Песчаного, Загрызово, Зеленого Гая, а на Лиманском направлении штурмовал наши позиции в районах Первомайского, Грековки, Тернов и в Макеевке.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - отмечает "Хортица".

На Северском направлении противник атаковал позиции наших войск в Белогоровке: успеха не имел.

На Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Часовом Яру, в районе Ступочек, Белой Горы, Предтечино и в Торецке. В "Хортице" сообщили, что некоторые украинские позиции подверглись разрушениям в результате штурмовых действий и огневого воздействия. Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в боевые порядки Сил обороны.

В то же время на Новопавловском направлении украинские защитники противостоят атакам противника в районах Зеленовки, Великой Новоселки и Времовки. Для перемещения личного состава с целью проведения наступательных действий в направлении Константинополя враг применил боевые бронированные машины. Вследствие нашего огневого поражения была уничтожена одна ББМ вместе с десантом. Остальные машины повреждены. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

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Российские захватчики завершили оккупацию города Курахово Покровского района Донецкой области, сообщает мониторинговый проект DeepState.

"Враг оккупировал Курахово, а также продвинулся возле Андреевки, Соленого и Новоселки", - сказано в сообщении.

Штурмовые группы российских оккупантов проникли в боевые порядки украинских войск на Торецком направлении. Отмечается, что в течение позапрошлых суток на Краматорском и Торецком направлениях противник атаковал позиции сил обороны в Часовом Яру, в Торецке и неподалеку Белой Горы.

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