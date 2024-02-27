Больше всего российские оккупанты штурмовали на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение текущих суток горячее всего было на двух направлениях, всего на фронте произошло 86 боестолкновений с российскими захватчиками.

Как сообщается в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, на Купянском направлении Силы обороны отбили 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка, где враг безуспешно пытался выбить их с занимаемых позиций. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 9 атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Выемка и Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполовка, Торское, Серебрянка, Роздоловка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 6 атак в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка и Дружба Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Григорьевка, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении было отбито 18 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Первомайское Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Семеновка, Орловка, Первомайское Донецкой области.

Кроме того, на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону украинских войск, также отражено еще 4 атаки противника в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Курахово, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка, Угледар, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское, Урожайное Донецкой области.

Вместе с тем, на Ореховском направлении Силами обороны отражено 6 атак в районах населенных пунктов Малиновка и Работино Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Левадное, Малая Токмачка, Орехов, Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Чаривне, Белогорье, Работино, Новоданиловка Запорожской области.

К тому же, на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток осуществлена 1 попытка штурма позиций наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов среди них Тягинка, Токаревка, Крынки, Ивановка, Львовское, Понятовка Херсонской области.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий сообщил, что украинские войска отошли от небольших сел Степное и Северное.

Кроме того, в течение суток Силы обороны сбили два российских самолета Су-34. Командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что россиянам пора задуматься и прекратить "авиационные мясные штурмы".

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