Событие произошло на том же направлении, что и утром.

Силы обороны сбили второй за последние сутки российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

"Около 14.00 отработали по очередному Су-34. Направление - то же! Цель - неизменна!" - заявил он.

Олещук отметил, что при таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны были бы задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы".

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"Что ж, работаем дальше", - добавил командующий Воздушных сил.

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