В штабе отметили, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрел.

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 2 из которых с применением запрещенного вооружения. Один украинский военный был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В частности, в направлении Новозвановки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки боевики совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

В сторону Катериновки российские наемники открывали огонь из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Недалеко от Новолуганского террористы вели огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — средней тяжести.

В штабе отметили, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрел.

"По состоянию на 7.00 25 декабря нарушениях режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - констатировали в штабе.

Напомним, 22 декабря состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, где сторонами (Украина, Россия, ОБСЕ) было достигнуто понимание необходимости возобновление действия режима прекращения огня. Однако российские наемники его уже не соблюдают.

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