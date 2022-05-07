Из-за ракетного удара произошел пожар на территории одного из корпусов Константиновского профессионального строительного лицея.

В результате ракетного удара российских оккупантов в Константиновке погибли два человека, еще 9 пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Донецкой области, в результате чего произошел пожар на территории корпуса №1 Константиновского профессионального строительного лицея в г. Константиновка Краматорского района", - говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован на площади 50 м. кв.

"В результате разбора завалов найдены 9 пострадавших и двое погибших", - констатировали в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля британская разведка предупредила, что российские оккупанты могут усилить удары по Краматорску и Константиновке Донецкой области.

Еще ранее стало известно, что российские войска усиливают свои подразделения в районе Северодонецка.

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