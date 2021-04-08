Оккупанты обстреляли из гранатометов и минометов ряд украинских позиций и гражданскую инфраструктуру.

В течение суток было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Читайте такжеКулеба рассказал, при каком условии военные могут открывать огонь на ДонбассеОб этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. Отмечается, что все они были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

"Неподалеку поселков Пески и Опытное, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибра, а возле населенных пунктов Гнутово, Широкино, Талаковка и Водяное, что на Приазовье, враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, он доставлен в лечебное учреждение.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - отметили в пресс-центре.

По состоянию на 7 часов утра, 8 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, из которых четыре по позициям украинских военных и один обстрел гражданской инфраструктуры. Так, близи населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

"В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью", - сообщили в пресс-центре.

Кроме этого, в сводке сообщается, что в районе населенного пункта Водяное противник произвел артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ", - подытожили в пресс-центре.

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Автор: Ирина Погорелая