Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Сегодня вдоль всей линии разграничения на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Читайте такжеДва обстрела: стало известно, как прошли сутки на ДонбассеОб этом говорится в сообщении на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"В течение текущих суток, 18 января, на большинстве участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - говорится в заметке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Богдановка российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону позиций украинских военнослужащих из миномета калибра 82 мм.

"О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сегодня в районе проведения операции Объединенных сил саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 2 га территории и передали на уничтожение 5 взрывоопасных предметов.

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Автор: Татьяна Поляковская