На обстрелы противника наши воины открывали ответный огонь \ фото УНИАН

На Донбассе за прошедшие сутки оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 6 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от Водяного, на Приазовье, российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В обеденное время, вражеская огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации была замечена и недалеко от населенного пункта Опытное. Здесь противник произвел несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а возле Гнутово — из стрелкового оружия», - сказано в сводке.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина. Среди украинских защитников боевых потерь нет.

С начала текущих суток наблюдалась тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими военными, отметили в штабе.

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Автор: Виктория Токарева