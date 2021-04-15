Оккупанты продолжают инженерные работы с применением окопных зарядов в районе Донецкого аэропорта и нескольких населенных пунктов.

В течение суток было зафиксировано восемь нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Читайте такжеБоевики сбросили гранаты возле Майорского: один боец погиб, еще двое раненыОб этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. В частности, неподалеку от населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4, противник совершил обстрел позиций украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Песков – из стрелкового оружия.

В сообщении отмечается, что в направлении населенного пункта Невельское противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а возле поселка Берегово – из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме этого, в районе населенного пункта Майорск враг дважды осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Вблизи Павлополя был зафиксирован пролет вражеского БПЛА" Орлан-10 " с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен", - отметили в пресс-центре.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Кроме этого, передовыми подразделениями Вооруженных сил Украины зафиксировано несколько случаев проведения инженерных работ оккупантами. В частности неподалеку населенного пункта Крутая балка Донецкой области дважды зафиксированы инженерные работы с применением окопных зарядов, которые проводились с продвижением в сторону подразделений украинских защитников. Еще по одному случаю инженерного оборудования зафиксировано на территории Донецкого аэропорта и вблизи населенного пункта Золотое-5.

О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

"По состоянию на 7 часов утра, 15 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - подытожили в пресс-центре.

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Автор: Ирина Погорелая