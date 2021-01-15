Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Вдоль линии разграничения на Донбассе сегодня было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Читайте такжеНа Донбассе оккупанты ранили украинского бойца во время обстреловОб этом говорится в сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил в Facebook. "В течение текущих суток, 15 января, на большинстве участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Так, в районе оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Талаковка и Гнутово, вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также сегодня российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и в районе оперативно-тактической группировки "Север", где неподалеку от Пивденного вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сводке.

Кроме того, сообщается, что сегодня в районе проведения операции Объединенных сил саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали более 5 га территории и передали на уничтожение 63 взрывоопасных предмета.

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Автор: Таня Поляковская