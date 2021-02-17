Боевых потерь среди личного состава нет.

На Донбассе с начала суток сохраняется режим тишины.

Читайте такжеОккупанты снова препятствуют наблюдателям ОБСЕ - украинская сторона СЦККОб этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке.

"В течение текущих суток, 17 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди личного состава нет, отметили в штабе.

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Автор: Антонина Доломанжи