Боевых потерь среди военных нет \ фото УНИАН
На Донбассе с начала суток сохраняется режим тишины.
Читайте такжеОккупанты снова препятствуют наблюдателям ОБСЕ - украинская сторона СЦККОб этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке.
"В течение текущих суток, 17 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Боевых потерь среди личного состава нет, отметили в штабе.
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