Сегодня, 28 января, нарушений режима прекращения огня на Донбассе пока не зафиксировано.

За прошедшие сутки, 27 января, боевики на Донбассе десять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

В частности, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Также, было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия.

"На обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь", - отметили в ООС.

О погибших или раненых среди украинских военных не сообщается.

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С начала текущих суток, 28 января, вдоль линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: Александр Топчий