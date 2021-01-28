За прошедшие сутки, 27 января, боевики на Донбассе десять раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
В частности, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Также, было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия.
"На обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь", - отметили в ООС.
О погибших или раненых среди украинских военных не сообщается.
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С начала текущих суток, 28 января, вдоль линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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