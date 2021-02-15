За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела, в результате подрыва на взрывном устройстве погибли трое украинских бойцов.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС в Facebook.
В частности, огонь боевики открывали вблизи Водяного на Приазовье и Новоалександровки.
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"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", - заверили в командовании.
Возле Новолуганского во время перемещения на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. Уже известны имена погибших бойцов.
С начала текущих суток на Донбассе обстрелов не зафиксировано.
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