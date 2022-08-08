Россияне пытаются вернуть утраченные позиции и обстреливают деоккупированные села.

В Бериславском и Каховском районах на Херсонщине ситуация критическая, все больше людей вынуждены жить в погребах.

Об этом говорится в переданной журналистам сводке Херсонской областной военной администрации по состоянию на 08:00.

Так, оккупанты рассказывают о проведении "референдума", активно работают российские и колоборантські телеканалы и газеты.

"Ситуация в области остается напряженной... В Бериславском и Каховском районах ситуация критическая, все больше людей вынуждены жить в погребах, оккупанты пытаются восстановить свои утраченные позиции и беспощадно обстреливают уже деоккупированные села", - говорится в сводке.

Также отмечается, что все больше сообщений поступает о заминированных объектах.

Ранее представитель украинской разведки Андрей Юсов сообщил, что в Херсоне оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации, готовясь к отступлению после контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Кроме того, на деоккупированных территориях Херсонской области украинские военные находят мины в домах и на детских площадках.

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