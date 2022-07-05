Он добавил, что опыт событий 24 февраля учтен, и ныне "есть понимание того, каким образом этого не допустить, и все для этого делается".

Силы обороны в Киевской области находятся в полной боевой готовности, ситуация полностью контролируемая.

Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в интервью РБК-Украина.

"Наши Силы обороны в области находятся на своих местах в полной боевой готовности, выполняют свои задачи. Мы помогаем военным в материально-техническом обеспечении, много делают волонтеры. Ситуация контролируемая на 100%. А дальше – увидим, мы готовы", - сказал Кулеба.

Он добавил, что опыт событий 24 февраля учтен, и ныне "есть понимание того, каким образом этого не допустить, и все для этого делается".

Кулеба отметил, что несмотря на то, что удалось выгнать врага из Киевской, Черниговской, Сумской областей, угроза будет всегда и необходимо быть готовыми к любому развитию событий.

Как известно, Киевская область была освобождена от российских захватчиков в начале апреля. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые разрушения и жестокие убийства россиянами мирных жителей.

В частности, по данным Киевской ОВА, российские захватчики повредили и разрушили в области 26 тысяч объектов. Более 1300 человек официально признаны погибшими от российской агрессии, подтверждено, что 700 человек были расстреляны, новые случаи выявляют до сих пор.

Вас также могут заинтересовать новости: