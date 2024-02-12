Планы оккупантов по Донетчине и Луганщине не изменились.

Авдеевка для российских захватнических войск являются своеобразными воротами ко всей Донецкой области. Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в эфире информационного телемарафона.

"Авдеевку надо удерживать. Почему? Это стратегический пункт, это ворота во всю Донетчину. У россиян ничего не изменилось и не изменится до момента переназначения Путина на посту президента Российской Федерации. Выйти на административные границы Донетчины и Луганщины. Как будет в реальности - увидим", - сказал он.

По мнению Черника, сейчас на фронте есть паритет сил, он продлится еще довольно долго. Россияне давят в части пехотных боев - они способны замещать до 1200 солдат в сутки. Ситуацию может осложнить вероятное объявление мобилизации в России после выборов, считает он. В то же время для украинского войска важно качество оружия, которое мы получаем от союзников.

Ситуация в Авдеевке: последние новости

Ранее эксперт BILD сообщал, что российской оккупационной армии осталось не более двух недель до окружения города, они продвигаются на двух направлениях.

Forbes пишет, что украинское военное командование усилило защиту Авдеевки одной из лучших своих бригад - 3-й десантно-штурмовой.

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