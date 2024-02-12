На сегодняшний день враг находится на расстоянии 700 метров от трассы, по которой в город подвозят БК.

Обстановка в Авдеевке Донецкой области, где идут тяжелые бои, утром 12 февраля была очень близка к критической. Однако туда были переброшены свежие резервы и, возможно, ситуация изменится.

"Туда были переброшены свежие наши резервы, при том очень серьезные. Поэтому, возможно, сейчас мы увидим перелом ситуации. По состоянию на сегодняшнее утро ситуация была действительно очень близка к критической, потому что битва за Авдеевку – это прежде всего битва за логистику. Если мы посмотрим на карту, то увидим что Авдеевка сейчас – это будто нож, воткнутый вглубь оккупированных территорий, и это такой узкий выступ. Этот выступ держится всего на одной трассе, по которой завозится БК и вывозятся раненые. Пока эта трасса работает, в принципе, там есть возможность держаться", – рассказал в эфире телеканала "Киев24" ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий.

По словам эксперта, на сегодняшний день враг находится на расстоянии 700 метров от этой трассы.

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"С одной стороны, это вообще почти ничего. Если бы мы говорили за гражданскую жизнь, вы же сами понимаете, что 700 метров проходятся за несколько минут. Но на войне расстояния очень нелинейны. Там бывают такие 700 метров, которые приходится проходить неделями. Так или иначе, фактически враг уже очень близко к этой дороге жизни", – констатировал ветеран АТО.

Бои за Авдеевку

Военный аналитик издания BILD Юлиан Репке считает, что Авдеевка может пасть в ближайшие дни или недели. Причина, по его словам, заключается в количественном превосходстве врага – при чем, как в личном составе, так и в вооружении. Особенно опасна ситуация в центре города, говорит Репке.

Несколькими днями ранее о том, что российские оккупационные войска оказались "на грани захвата" Авдеевки, писало издание The Telegraph. Тогда отмечалось, что "ценность Авдеевки скорее символическая, чем стратегическая".

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