Военный эксперт Юлиан Репке отметил, что положение становится критическим для украинских защитников.

Российские войска продолжают продвигаться в Авдеевке на двух направлениях. До окружения города остались максимум недели.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке сообщил, что особенно опасна ситуация в центре города. Там вооруженным силам РФ осталось около 200 метров до одного из последних путей снабжения группировки ВСУ.

Эксперт пояснил, что есть еще одна дорога, которая ведет в населенный пункт возле села Северное, но и там РФ находится в "сотнях метров".

Видео дня

"Если эти пути перережут, город будет окружен и падет. Пока это не так, но некоторые исходят из того, что до этого остались дни или максимум недели", - заявил Репке.

Аналитик объясняет, что РФ имеет успехи на этом направлении из-за количественного преимущества - сейчас она составляет около пяти к одному. Кроме того, РФ имеет преимущество в воздухе. По городу постоянно бьют фугасными авиабомбами ФАБ-500, ФАБ-1000 и ФАБ-1500.

В то же время с этим, по информации BILD, у Украины нет достаточного количества средств ПВО, чтобы отражать эти атаки.

"ВСУ не хватает и солдат на земле, поэтому часто против наступающих групп российской пехоты действуют только беспилотники", - пишет BILD

Ситуация в Авдеевке - последние новости

По информации Forbes, Украина могла отправить в Авдеевку одну из лучших своих бригад - третью штурмовую. Издание отмечает, что решив остаться и бороться, украинские войска берут на себя огромный риск.

Как сообщил командир 47 отдельной механизированной бригады Дмитрий Рюмшин, РФ перестала проводить "мясные штурмы" под Авдеевкой. Вместо этого они предпочитают штурм малым группам.

Вас также могут заинтересовать новости: