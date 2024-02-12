Российские войска продолжают продвигаться в Авдеевке на двух направлениях. До окружения города остались максимум недели.
Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке сообщил, что особенно опасна ситуация в центре города. Там вооруженным силам РФ осталось около 200 метров до одного из последних путей снабжения группировки ВСУ.
Эксперт пояснил, что есть еще одна дорога, которая ведет в населенный пункт возле села Северное, но и там РФ находится в "сотнях метров".
"Если эти пути перережут, город будет окружен и падет. Пока это не так, но некоторые исходят из того, что до этого остались дни или максимум недели", - заявил Репке.
Аналитик объясняет, что РФ имеет успехи на этом направлении из-за количественного преимущества - сейчас она составляет около пяти к одному. Кроме того, РФ имеет преимущество в воздухе. По городу постоянно бьют фугасными авиабомбами ФАБ-500, ФАБ-1000 и ФАБ-1500.
В то же время с этим, по информации BILD, у Украины нет достаточного количества средств ПВО, чтобы отражать эти атаки.
"ВСУ не хватает и солдат на земле, поэтому часто против наступающих групп российской пехоты действуют только беспилотники", - пишет BILD
Ситуация в Авдеевке - последние новости
По информации Forbes, Украина могла отправить в Авдеевку одну из лучших своих бригад - третью штурмовую. Издание отмечает, что решив остаться и бороться, украинские войска берут на себя огромный риск.
Как сообщил командир 47 отдельной механизированной бригады Дмитрий Рюмшин, РФ перестала проводить "мясные штурмы" под Авдеевкой. Вместо этого они предпочитают штурм малым группам.