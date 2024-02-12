Украина укрепляет Авдеевку на фоне попыток России захватить город. Как пишет Forbes, есть веские основания полагать, что на спасение Авдеевки могли отправить одну из лучших бригад украинской армии - 3-ю десантно-штурмовую бригаду.
"Это единственная украинская сухопутная боевая бригада, о которой мы точно знаем, что по состоянию на прошлую неделю она находилась в резерве на востоке Украины", - пишет издание.
В то же время, как пишет Forbes, то, что украинцы укрепят Авдеевку, не было заранее решенным вопросом. Очевидно, решив остаться и бороться, украинские войска берут на себя огромный риск.
Сейчас российские оккупанты после четырех месяцев боев прорвали оборону Авдеевки и приблизились вплотную к главной дороге, по которой украинский гарнизон, сосредоточенный на 110-й механизированной бригаде, получает снабжение в город.
"На тот момент у [командующего группировкой "Таврия" Александра] Тарнавского было два варианта. Отвести уцелевшие части 110-й бригады из открытой восточной части города и закрепить украинскую линию в центре Авдеевки или сразу за городом, на западе. Или - усилить 110-ю бригаду и попытаться оттеснить гораздо большие российские силы от линий снабжения гарнизона", - пишет издание.
Однако вполне возможно, отмечают в Forbes, что окончательное решение принимал не Тарнавский.
На прошлой неделе Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и заменил его на генерала Александра Сырского.
"Залужный имеет репутацию - заслуженную или нет - сторонника мобильной обороны с целью минимизации украинских потерь. Сырский, с другой стороны, имеет репутацию - опять же, заслуженную или нет - за то, что он согласен с большими потерями в упорных, статичных боях. Не исключено, что, продвигая Сырского, Зеленский сигнализировал о своем намерении бороться за Авдеевку. Пусть даже дорогой ценой", - отмечает издание.
Основной задачей свежих украинских сил в Авдеевке будет уменьшить давление на главную асфальтированную дорогу с востока на запад до центра Авдеевки, улицу Грушевского.
Как напоминает Forbes, 3-я десантно-штурмовая бригада провела одно из последних победных сражений в украинском наступлении 2023 года и освободила город Андреевка, в 25 милях к северу от Авдеевки.
"Эта победа дала возможность бригаде отдохнуть, переквалифицироваться, набрать новых солдат и, если слухи правдивы, переоснаститься боевыми машинами м-2 американского производства", - говорится в статье.
В то же время медленный крах обороны Авдеевки в последние недели, возможно, заставил бригаду приостановить учения и вернуться на фронт.
"Что будет дальше в Авдеевке, можно только догадываться. Если 3-я штурмовая бригада действительно переброшена в город, то стоит ожидать контратаки на позиции россиян в районе улицы Грушевского. - пишет издание. - Однако когда не останется боеприпасов, не будет иметь значения, будет ли в Авдеевке одна украинская бригада или две. И решение украинского командования об укреплении города, в лучшем случае, будет спорным. В худшем случае это может привести к кровопролитию для украинских войск, которые будут пытаться бежать на запад из города, который они больше не могут защищать".
Ситуация в Авдеевке - что известно
Аналитики OSINT-сообщества DeepState сообщили, что Россия оккупировала около 18% территории города Авдеевка Донецкой области. В частном секторе на севере населенного пункта ведутся штурмы.
Сообщалось, что россияне перешли железнодорожный мост и пытаются через частный сектор пробиться в направлении автобазы и знака на въезде в Авдеевку.
Эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке сообщал, что российские оккупанты перерезали железнодорожную линию в центре Авдеевки в районе улицы Чистякова. Им осталось всего 700 метров до Индустриального проспекта-единственной дороги, которая связывает город с подконтрольной Украине территорией.