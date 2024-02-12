Не исключено, что в бой вступила 3-я штурмовая бригада, которая ранее освободила город Андреевка.

Украина укрепляет Авдеевку на фоне попыток России захватить город. Как пишет Forbes, есть веские основания полагать, что на спасение Авдеевки могли отправить одну из лучших бригад украинской армии - 3-ю десантно-штурмовую бригаду.

"Это единственная украинская сухопутная боевая бригада, о которой мы точно знаем, что по состоянию на прошлую неделю она находилась в резерве на востоке Украины", - пишет издание.

В то же время, как пишет Forbes, то, что украинцы укрепят Авдеевку, не было заранее решенным вопросом. Очевидно, решив остаться и бороться, украинские войска берут на себя огромный риск.

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Сейчас российские оккупанты после четырех месяцев боев прорвали оборону Авдеевки и приблизились вплотную к главной дороге, по которой украинский гарнизон, сосредоточенный на 110-й механизированной бригаде, получает снабжение в город.

"На тот момент у [командующего группировкой "Таврия" Александра] Тарнавского было два варианта. Отвести уцелевшие части 110-й бригады из открытой восточной части города и закрепить украинскую линию в центре Авдеевки или сразу за городом, на западе. Или - усилить 110-ю бригаду и попытаться оттеснить гораздо большие российские силы от линий снабжения гарнизона", - пишет издание.

Однако вполне возможно, отмечают в Forbes, что окончательное решение принимал не Тарнавский.

На прошлой неделе Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и заменил его на генерала Александра Сырского.

"Залужный имеет репутацию - заслуженную или нет - сторонника мобильной обороны с целью минимизации украинских потерь. Сырский, с другой стороны, имеет репутацию - опять же, заслуженную или нет - за то, что он согласен с большими потерями в упорных, статичных боях. Не исключено, что, продвигая Сырского, Зеленский сигнализировал о своем намерении бороться за Авдеевку. Пусть даже дорогой ценой", - отмечает издание.

Основной задачей свежих украинских сил в Авдеевке будет уменьшить давление на главную асфальтированную дорогу с востока на запад до центра Авдеевки, улицу Грушевского.

Как напоминает Forbes, 3-я десантно-штурмовая бригада провела одно из последних победных сражений в украинском наступлении 2023 года и освободила город Андреевка, в 25 милях к северу от Авдеевки.

"Эта победа дала возможность бригаде отдохнуть, переквалифицироваться, набрать новых солдат и, если слухи правдивы, переоснаститься боевыми машинами м-2 американского производства", - говорится в статье.

В то же время медленный крах обороны Авдеевки в последние недели, возможно, заставил бригаду приостановить учения и вернуться на фронт.

"Что будет дальше в Авдеевке, можно только догадываться. Если 3-я штурмовая бригада действительно переброшена в город, то стоит ожидать контратаки на позиции россиян в районе улицы Грушевского. - пишет издание. - Однако когда не останется боеприпасов, не будет иметь значения, будет ли в Авдеевке одна украинская бригада или две. И решение украинского командования об укреплении города, в лучшем случае, будет спорным. В худшем случае это может привести к кровопролитию для украинских войск, которые будут пытаться бежать на запад из города, который они больше не могут защищать".

Ситуация в Авдеевке - что известно

Аналитики OSINT-сообщества DeepState сообщили, что Россия оккупировала около 18% территории города Авдеевка Донецкой области. В частном секторе на севере населенного пункта ведутся штурмы.

Сообщалось, что россияне перешли железнодорожный мост и пытаются через частный сектор пробиться в направлении автобазы и знака на въезде в Авдеевку.

Эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке сообщал, что российские оккупанты перерезали железнодорожную линию в центре Авдеевки в районе улицы Чистякова. Им осталось всего 700 метров до Индустриального проспекта-единственной дороги, которая связывает город с подконтрольной Украине территорией.

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