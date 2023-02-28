Системы поставляют в Украину по заказу правительства Германии.

Вооруженные силы Украины стали получать автоматизированные системы разведки и наблюдения SurveilSPIRE. Комплексы разведки поставляет немецкая оборонная компания Rheinmetall в сотрудничестве с эстонской DefSecIntel.

Как сообщает пресс-служба компании, системы поставляют в Украину по заказу правительства Германии. Они в основном используются для мониторинга больших участков местности с наименьшим количеством персонала.

Полученную информацию системы обрабатывают с помощью специального ПО и искусственного интеллекта.

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Стоимость заказа составляет как минимум 10 миллионов евро.

Системы разведки и наблюдения SurveilSPIRE - подробнее

В состав систем SurveilSPIRE входят:

мобильные вышки с оборудованием для видеонаблюдения днем и ночью;

мини-дроны с автопилотом;

системы управления (командные пункты).

Системы разведки Rheinmetall - что еще известно

Мобильные вышки наблюдения SurveilSPIRE оборудованы беспроводными каналами связи (4G и Starlink), оперативно передают видео наблюдения в командный пункт. Длительную работу вышек без питающих кабелей или источника топлива обеспечивают солнечные панели.

Мини-дроны с автопилотом осуществляют патрулирование и полеты для выполнения определенных задач. Это позволяет проверять обнаруженные угрозы и инициировать необходимые контрмеры.

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