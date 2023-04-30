Военные ждут возможности как можно скорее приступить к выполнению боевых задач.

Накануне второй дивизион ЗРК Patriot вышел на боевое дежурство в Украине. Артем, командир одного из дивизионов, рассказал, как прошло обучение подразделения за рубежом и на что способно новое американское оружие.

"Все довольны, что попали на обучение на такой комплекс. В Германии нас встретили хорошо, было к нам очень хорошее отношение. Обучение проходило довольно интенсивно. Времени на отдых практически не было – работали почти 24/7. Сперва – сворачивание, развертывание, включение, настройка комплекса, проведение боевой работы. 7 из 7 дней в неделе мы отрабатывали боевую работу. Боевых пусков у нас не было, только на симуляторах, но, учитывая уже наш опыт, мы старались подогнать условия к нашим боевым. Делали сценарии налета именно такие, какие нам нужны здесь. Был ночной выезд уже перед завершением нашего обучения. ... Через полчаса боевой состав уже выехал на позицию, развернулся, заступил на боевое дежурство", – рассказывает военный.

Артем отметил, что дивизион был сформирован из бойцов, которые уже имели опыт работы с комплексами "С-300". Бойцы дивизиона высоко оценивают предоставленную партнерами технику и отмечают, что она значительно упрощает их работу.

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"Конечно, этот комплекс сильно отличается от С-300, здесь есть много функций, которые нам были недоступны. ... Это намного упрощает возможность выполнения боевой задачи. Преимущество этого комплекса – возможность зарядки одной пусковой различными типами ракет. Это упрощает обстрел различных целей в напряженных боевых действиях при задействовании врагом различных типов ракет. На одну пусковую можно зарядить ракеты, которые будут работать по баллистике, по аэродинамике", – рассказал он.

Военные подразделения отмечают, что ждут возможности как можно скорее приступить к выполнению боевых задач и мечтают продемонстрировать полученные навыки, сбив российских самолет.

Комплексы Patriot для Украины - что надо знать

В декабре во время визита президента Владимира Зеленского в США американский лидер Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, который будет включать комплексы Patriot и снаряды для них. Также систему Patriot пообещали предоставить Германия и Нидерланды.

В январе стало известно, что украинские военные будут учиться управлять системой по сокращенной 10-недельной программе. В апреле в Украину прибыли три системы ПВО Patriot-от США, Нидерландов и Германии. На этой неделе уже второй дивизион зенитно-ракетного комплекса Patriot вышел на боевое дежурство.

В Воздушных Силах объясняли, что эти системы помогут Украине на определенных направлениях, где враг применяет управляемые авиабомбы с самолетов Су-35.

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