Легкомоторный гражданский катер оккупанты присвоили и оборудовали для военных целей.

Стало известно, какой катер уничтожили наши военные. Сегодня в Генштабе сообщали о потерях РФ, однако не раскрыли подробностей. Оказалось, Силы обороны Украины уничтожили катер при попытке высадки вражеской диверсионно-разведывательной группы на Днепре.

В оперативном командовании "Юг" также сообщили, что этот катер рашисты украли. Они его оборудовали дя военных целей.

"Во время попытки вражеской ДРГ высадиться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре Силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер, который оккупанты присвоили и оборудовали для военных целей", - говорится в сообщении.

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Потери РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1 катер оккупантов, всего с 24 февраля 2022 года уничтожено 18 кораблей и катеров. Кроме того, враг уже потерял в Украине 3 тыс. 150 танков (5 за минувшие сутки, 6 тыс. 276 боевых бронированных машин (8 за сутки), 2 тыс. 146 артиллерийских систем (2 за сутки), 447 реактивных систем залпового огня (2 за сутки).

Также ВСУ уже ликвидировали 220 средств противовоздушной обороны, 287 самолетов, 277 вертолетов, 1 тыс. 894 беспилотники оперативно-тактического уровня (2 за сутки), 749 крылатых ракет. Также известно, что за минувшие сутки защитники Украины ликвидировали три вражеских склада боеприпасов и сбили беспилотник россиян, а украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения противника.

В ОК "Юг" сообщили, что оккупанты подтягивают новые силы из-за значительных потерь на фронте. Враг пытается уплотнить оборону на некоторых участках левобережья Днепра.

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