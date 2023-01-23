Враг пытается уплотнить оборону на некоторых участках левобережья Днепра.

Российские оккупанты несут мощные потери на фронте. Из-за этого им приходится подтягивать новые силы.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо" отметила, что захватчики боятся продвижение ВСУ.

"Реорганизация всех лечебных учреждений Левобережья на госпитале, их переполнение говорит о том, что физические потери во вражеском войске большие, поэтому они подтягивают новые силы. Им надо не только готовиться к наступлению, им нужно держать еще и оборону. Участок местности большой, направление наших огневых действий им уже понятно. Россияне боятся продвижения наших сил", - пояснила Гуменюк.

Видео дня

По словам руководителя пресс-центра, захватчики пытаются уплотнить оборону на некоторых участках левобережья Днепра. В то же время не исключено подтягивание сил врага на Запорожское направление.

"На Запорожском направлении враг пытается прощупывать на прочность нашу оборону. Противник пытается делать вылазки разведывательными и штурмовыми группами. Эта тактика врага предсказательна, ВСУ дают мощный отпор. Сейчас линия фронта достаточно подвижна. Она постоянно имеет географические изменения, но это не критичные изменения, а порядок введения боевых действий, когда действия переходят за грань контрбатарейного противостояния", - отметила Гуменюк.

Война в Украине: последние новости с фронта

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 23 января потери противника ориентировочно составили около 121 тыс. 480 человек.

В течение суток украинские войска ликвидировали три вражеских склада боеприпасов и сбили беспилотник оккупантов. Украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения противника, а ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения оккупантов.

По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают наступление на Бахмутском направлении. На Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях враг ведет безуспешные наступательные действия, а на других направлениях – ведет оборону.

Вас также могут заинтересовать новости: